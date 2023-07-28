「金馬影后」林嘉欣深夜拋出震撼彈，宣布與結婚12年的香港導演袁劍偉離婚，並發文吐露心情：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭」，雖未提及離婚原因，但據悉兩人曾爆發金錢糾紛，也成為分居導火線。

根據《東網》報導，林嘉欣與袁劍偉不僅個性迥異，就連家庭觀念也大有不同，在疫情期間產生許多摩擦，後來更爆發金錢糾紛，成為夫妻倆分居的導火線，讓林嘉欣氣到搬出家裡，直接飛到加拿大生活，昨(27日)在IG限動分享早餐照，只見她提到「在這裡沒有阿姨幫忙打點覺得很好，在這裡有的是時間」，似乎暗示已經展開新生活，而且也相當適應。

林嘉欣表示12年婚姻已經走到盡頭 。（圖／中時資料照）

至於另一個疑似離婚的原因，主要是林嘉欣在社群的PO文，大都是與生活日常及工作有關，鮮少有與老公袁劍偉的放閃文，就連上次提及老公，也是一年多前，兩人一同前往觀賞好友舉辦的藝術展，因此，兩人感情生變的傳聞在當時就時有所聞。

林嘉欣暗示已經展開新生活。（圖／karenalamkayan IG）

林嘉欣深夜PO文宣布離婚，雖然表示「婚姻關係已經走到了盡頭」，但兩人曾努力去面對變化，並非輕率做出決定，更強調「過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭」，也對於彼此未來獻上真摯的祝福，呼籲外界能在這個艱困時期，給予該有的空間和隱私。