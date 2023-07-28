22歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，台北地院國民法官審理後，將於今(28)日宣判。死者王男生前為單親父親，獨力撫養1名幼女，幼女日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償，北檢審議認為，李男酒駕肇事犯行，造成幼女驟失至親、天倫夢碎，決定補償幼女精神慰撫金、遺屬補償金共計73萬多元，本案為國民法官案件犯罪被害人補償首例，北檢將依法向李男提告追討，不容許補償金「全民埋單」。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，4公里多的路只花4分鐘，可見速度之快。

李車行經行政院前的忠孝東路地下道時，沒注意前車減速，剎車不及追撞，造成前車駕駛王男傷重不治。由於事故時發生巨響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警嗆「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。北檢起訴後為台北地院首件國民法官審理案件，本案定於今天下午宣判，是繼新北地院判決季姓婦人遭家暴弒夫案後，全國第二件國民法官判決案件。

案發後，王男母親得知兒子死訊悲痛不己，表示兒子獨自撫養1名幼女，她與孫女面對未來徬徨無助，北院日前審理時曾傳喚李男母親出庭。李母說，李被羈押後，她第一時間就到王男靈堂上香，給予王母20萬元，後續也有致電關心王母2次，強調會盡力彌補。

財團法人犯罪被害人保護協會近日協助死者王男的父母、幼女向台北地檢署申請犯罪被害人補償金，北檢審議認為，王男父母因已領取強制險賠償，因此駁回；至於幼女部分，審酌李男酒駕肇事犯行，造成幼女天倫夢碎，驟失至親之痛，無可彌補，依據霍夫曼係數計算法，計算法定扶養義務補償金額，最後決定補償幼女精神慰撫金、遺屬補償金共計73萬多元。

由於王男家屬是依據修正前《犯罪被害人保護法》舊法(新法為《犯罪被害人權益保障法》)，向北檢提出申請，依照舊法規定，北檢因是代為墊付補償金，因此將提起民事訴訟，向加害人李男追討這筆73萬多元補償金。

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