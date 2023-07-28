《TVBS》昨(27)日公布最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德33%，民眾黨柯參選人文哲32%，國民黨參選人侯友宜25%。資深媒體人蘭萱分析該民調並點出賴、柯各自的隱憂，認為2人局勢不見得樂觀，反觀侯友宜的成長空間將最大。

蘭萱昨在政論節目《少康戰情室》中分析《TVBS》的最新民調。首先針對侯友宜部分，蘭萱認為在全代會過後，國民黨支持者雖然還沒那麼快回來，但至少不再繼續往下跌，侯友宜接下來應展現更大能量，且若能給小雞們信心跟力量，整個團隊會凝結起來。蘭萱也提到，國民黨在2016年總統大選拿下31%選票、2020年總統大選拿下38%選票，現在侯友宜支持度為25%，還有很大的空間成長。

至於賴清德的民調，蘭萱認為賴已持續領先其他參選人，應該好整以暇的提出治國方向並拉開差距，但許多民調仍顯示賴支持度維持在30%上下，賴清德是否已到頂，對民進黨是非常非常大的警訊。蘭萱直言，賴清德並不像執政黨候選人，沒有提出太多戰爭與和平、繁榮與衰敗等治國方略。

蘭萱也分析道，當侯友宜民調上升時，柯文哲會下降，且柯在立委選舉找不到那麼多小雞，反觀國民黨小雞強，到時候氣勢與氛圍會轉變。蘭萱強調，國民黨應該要在轉變的時間點準備好力量，因賴清德跟柯文哲仍有蠻多內部要去想辦法擴大的部分，2人局勢不見得樂觀。