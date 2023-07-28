增進及維持大腦功能相當重要，其中閱讀是維持、刺激大腦功能的一項極為有效的活動。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，腦神經科學研究指出，閱讀可增加大腦的灰質、改變腦神經的構造，讓大腦更具可塑性，反覆閱讀可以增強大腦神經元間的聯結，提高灰質突觸強度，使閱讀更為順暢且深刻。

黃軒在其臉書粉專表示，腦神經科學的研究指出，閱讀可以增加大腦的灰質，尤其是在海馬迴、顳葉、頂葉等與記憶、語言和視覺相關的區域。至於閱讀如何影響腦神經可塑性的機轉，則涉及閱讀塑化腦神經。

閱讀時人需要具備數項能力，包括字詞辨識能力、語言理解能力、個人背景知識。

1. 對字詞的辨識能力

閱讀須將視覺訊號轉換為語音和語義訊號，這需要大腦不同區域的協同工作，這些區域在閱讀過程中會形成一個神經迴路，並隨著閱讀經驗的增加而加強。

2. 對語言的理解能力

閱讀還需要理解句子和段落的結構和意義，這需要大腦的語言區域，以便讓人在閱讀中與其他與記憶、推理等相關的區域進行互動，形成一個廣泛的神經網絡。

3. 有個人的背景知識

閱讀需要利用已有的背景知識來幫助理解新的資訊，這需要大腦的海馬迴、前額葉等與長期記憶的區域。這些區域在閱讀過程中會與工作記憶、執行功能的區域溝通，形成一個動態的神經系統。

至於喜歡閱讀和不喜歡閱讀者的大腦差異，黃軒表示，喜歡閱讀者的大腦會更具可塑性，也就是，大腦神經元的結構和連接可隨著經驗和學習而改變的能力。反覆閱讀可以增強大腦神經元的連接，提高灰質突觸強度，並修剪掉多餘的神經分支，使閱讀更順暢和深刻。喜歡閱讀的人比不喜歡閱讀的人在此部分有更多的神經變化。