YouTube界有「最帥小提琴王子」封號的林子安，26日突在IG公開道歉，承認感情上有瑕疵，睡了好友的女友C小姐並餵毒、拍不雅片，C小姐同步發文認錯，雙方皆承諾道歉文會保留一年。想不到27日深夜，林子安突然發布3點聲明，強調「昨晚所發布之貼文，並非事實」，C小姐也將貼文撤除。

林子安27日晚間11點多於臉書、IG公開最新聲明書，針對此次風波列出3點說明，他承認過去對情感處理失當，願對雙方伴侶、家人、社會大眾等所造成的傷害致歉；至於26日的致歉文，林子安突然改口不認，「有關本人昨晚IG所發布之貼文，並非事實，造成社會紛擾，浪費社會資源，本人誠摯向社會大眾道歉」，林子安強調雙方情侶已充分溝通，都希望此事就此落幕，他會深刻反省，未來會更充實自己、專注於工作。另外，C小姐跟林子安同步調，將口口聲聲說要保留一年的道歉文刪掉。

林子安最新聲明中，強調之前自爆的劈腿、拍性愛片及餵毒皆非事實。（圖／FB@小提琴家林子安）

林子安雖然不開放IG留言，但臉書未限制，數十名網友紛紛湧入林子安的臉書吐槽：「以為發律師聲明比較有說服力？這聲明根本就是在寫，對，我是渣男，我傷害了很多人」、「哈哈，那是不是也可以懷疑這篇的真假？」、「雙方談好了就變成並非事實，不管你有沒有吸毒拍影片，你搞別人的女友一定並非不是事實」、「我媽媽說學音樂的孩子不會變壞」。

林子安26日的致歉文中，除了向Willy認錯，還自爆睡了對方的女友4次，其中2次給C小姐搖頭丸，其中1次拍了影片，「我很渣，渣了六年，傷害了很多愛我的人，真的對不起，2023.7.26-2024.7.26（不會刪文）」，不過深夜刪除「給對方搖頭丸」這句。

C小姐也承認與林子安關係踰矩，發文致歉：「我對不起所有愛我的人，對不起我的男友，也對不起介入林子安的感情，對他的女友造成無法挽回的傷害，我對不起妳，不配談感情也不配被人愛，讓很多人失望，我知道我說再多也無法挽回什麼，對於我的男友，謝謝你近兩年來的陪伴，謝謝你對我的愛與包容，我不配獲得所有人的原諒，對不起。這篇貼文2023.07.26至2024.07.26，都不會刪掉.以示我的道歉。」

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