日本桌球天后福原愛2016年在日媒的唱衰聲浪中嫁給台灣桌球好手江宏傑，初期夫妻常曬恩愛，甚至一同上節目「公費戀愛」，未料婚姻僅維持5年告吹。昨(27日)江宏傑更到日本開記者會控訴福原愛未遵守當地法院判決，昔日佳偶變怨侶，讓產經新聞台北支局長矢板明夫稍早在臉書發文，感慨兩人過去應該為了經營形象、演幸福夫妻過得很辛苦。

矢板明夫稍早發文表示，江宏傑昨在日本開記者會後，福原愛立刻透過律師發聲明反擊，雙方你來我往僵持不下，引來台日社會關注，誰能想到兩人當年在東京舉行婚禮時，還被外界稱為金童玉女、台日友好佳話，如今看來兩人應該當年就很辛苦的經營形象，沒想到最後仍是破局。

矢板明夫認為江宏傑和福原愛的婚姻走到這步令人遺憾。（圖／中時資料照片）

矢板明夫進一步表示，福原愛、江宏傑都是爭強好勝的運動選手出身，擁有各自不同的語言文化背景，當童話進入現實，一定有許多需要磨合、無法告訴外人痛苦的地方，若撐不下去離婚其實也不意外，但沒有想到雙方好聚不好散，在大眾視線下隔空互相指責，令人遺憾。

此外，江宏傑在記者會上表示福原愛涉及「ABDUCTION（綁架）」，矢板明夫認為這在日本對外的跨國婚姻中並不意外，有位和澳洲人結婚的日女山下美加，多年前也因類似行為被前夫起訴，後來還出了一本書叫做《我是如何成為綁架犯的》，最後成為暢銷書，令人意外的是日本讀者大多支持山下美加書中的觀點，「雖然她的做法並不符合國際常識」，因此矢板明夫呼籲，如果未來有台灣民眾想與日本人結婚，可能要先明白日本社會的獨特情況。