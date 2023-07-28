全美戲院在2019年遭台南市政府以一部電影放映前，有超過9分鐘的廣告片，違反《電影法》等規定裁罰6萬元，全美戲院聲請釋憲，主張該規定限制憲法保障之營業自由，憲法法庭審查庭認為，全美戲院沒有具體指摘該規定有如何之牴觸憲法，裁定不受理。

台南市政府2019年11月22日派員至全美戲院進行稽查，並查驗放映「極限逃生」電影下午3時20分場次，現場實測放映電影前之廣告片時間累計達9分50秒，且另映演電影片「極限逃生」為「護」級電影片，惟其中廣告片「好小男孩」屬「輔12」級影片。

市府認全美放映前電影之廣告片時間超過9分鐘，且未遵守「輔12」級電影片之廣告片，不得於映演「普」級或「護」級時播放，爰依電影法第14條等各裁處6萬元，共12萬元。

全美戲院不服，向文化部提起訴願，文化部認定市府違反「一行為不二罰」原則，不應重複處罰，而撤銷原處分，市府改處6萬元，全美戲院不服，提行政訴訟敗訴確定後聲請釋憲。

全美戲院認為，電影法第14條規定，授權中央主管機關規定電影片映演業映演廣告片時間，而不當限制二輪電影映演業者之營業自由，且授權目的、內容及範圍亦有不符授權明確性原則之疑義，將電影片映演業映演廣告片時間，限制為合計每場不得超過9分鐘，亦干涉消費者決定之自由競爭市場機制，而限制憲法保障之營業自由。