天使發動重磅交易，帶回白襪王牌吉歐力托（Lucas Giolito）和主力中繼羅培茲（Reynaldo Lopez），為了將他們放進40人名單，天使28日宣布將傷後打擊狀況低迷的沃許（Jared Walsh）給DFA（指定讓渡），並將火球男喬伊斯（Ben Joyce）轉往60天傷兵名單。

2020、2021年兩個賽季，沃許出席176場比賽，繳出0.280/0.331/0.531亮眼的打擊三圍，外加38支全壘打，鞏固了先發一壘手的地位，同年入選明星賽。但今年29歲的沃許卻碰上了一連串的健康問題，此後便陷入低潮，去年夏天接受了胸廓出口症候群手術，賽季提前報銷。

今年因為持續頭痛以及失眠，沃許賽季初就被列入傷兵名單，就連他本人也搞不清楚發生什麼狀況，「這簡直是地獄，我不知道發生了什麼事，不明白我的身體怎麼會出現這些毛病，這沒有答案，我無法完成基本的打擊訓練，讓我很擔心。」

所幸沃許依然順利重返賽場，不過打擊成績卻一落千丈，打擊率只在1成出頭，被三振率高達33.3%，若沃許選擇成為自由球員，要求球隊將他釋出，就得放棄剩下95.5萬美元薪水，沃許可能將接受球團安排，下放小聯盟3A。而據美媒《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）推特，吉歐力托將在29日對陣藍鳥登板先發，也是他披上天使戰袍後首次出賽。