陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，並啟動成立工作小組，引發竹女校友間的熱議。有多位校友認為，校方片面倉促決策、過程不夠透明，且改隸沒有必要性，因此發起連署，提出3大訴求、4大反對理由及2點澄清，盼積極開創促進合作，拒絕併校。

這份連署書發起人分別為新竹市議員廖子齊、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、藍盾永續文化有限公司負責人林秀叡、兒科醫師張淳翔，以及C＆P國際製藥諮詢公司執行長同時也是傑出校友的趙致敦。

連署書提出3大反對理由，包括拒絕併為附屬高中；校方應於校慶系列活動中增加改隸公聽會，公開說明，徵詢各界意見；以及即刻解散現行工作小組，若有任何併校議案，校方應於「校內」先行組成工作小組，並納入竹女學生代表、家長會代表與校友代表。

而4大反對理由則提到，國教署在支援教學資源上已有挹注資源，鼓勵大學及高中合作，若要發展STEM，無須靠改隸；STEM是培育理工人才的良好教育，但不代表其他學科不重要，偏重任一方，都有失高中教育的意義。

此外，新竹縣市各高中，皆有高等教育資源可挹注之面向，大學端應廣泛合作，協助新竹各高中教育優質化，而非獨厚單一高中；高中端應審慎思考，改隸後學校多了上級單位，勢必影響校務運作與決策機制的進行，竹女應維持自主性，並保持與各大學合作的開放性。

連署書中也澄清，改隸後將助學生直升大學，完全是無稽之談，依《大學法》規定，附中學生升讀所屬大學的入學方式與一般高中生相同，另傳若竹竹合併升格，竹女將降為市立高中，但以台南縣市合併升格為例，目前台南一中、台南二中、台南女中等校仍維持國立高中身份。

連署書中也強調，校方片面倉促決策，過程中未曾知會過竹女全體學生會與全體校友會，對此感到遺憾，並喊出口號「積極開創，促進合作，拒絕併校！」盼獲更多校友、家長、學生與市民支持連署。