曼谷是海外長榮航空每週提供最多航班的航點，泰國自去年邊境管制逐漸鬆綁至解除，歐洲往返曼谷旅客量直線上升，長榮航空也依市場需求迅速增加台北經曼谷到歐洲的航班，近一年來曼谷往返歐洲載客率高達9成以上，對於長榮航空在疫情期間的營運以及疫後航班恢復，具有相當的助益。

長榮航空總經理孫嘉明表示，我們很開心與泰國觀光局合作，共同向全球旅客介紹泰國迷人風景、充滿活力的城市以及熱情好客的款待，搭配長榮航空健全的越太平洋及歐亞兩大航網，提供給旅客更便利及多元的航班選擇，有助於泰國維持熱門的旅遊國家。

此次長榮航空與泰國觀光局雙方簽訂合作意向書，著眼全球市場，搭配長榮航空目前每週提供84個台北飛往北美8大航點航班、32班飛往歐洲6大航點航班及144班飛往東北亞各大城市的航班，共同規劃利用泰國觀光局的旅遊資源、邀請旅行業者、KOL及媒體前往泰國觀光，雙方未來也考慮共同參加泰國觀光局舉辦的旅遊展及於全球主要市場舉行廣宣活動。