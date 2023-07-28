一名曾在便服店工作過的女網友分享，暑假到了很常會看到八大行業的招工文，她以過來人的身分勸世，很多女生都是想著賺飽錢以後就走，但是八大真的沒這麼簡單，雖然很少會有經紀或店家用暴力控制小姐上班，但卻會透過一些軟性的方式留人，讓人想走也走不掉，甚至還有人會對店家暈船。

一名女網友昨在Dcard上分享，她曾在便服店工作5年，想以過來人的身分勸世，當年她還在便服店工作，每到暑假就會有許多小女生來打工，她很清楚這些女生都是想著「我就是來短期打工，賺完錢我就走，我只吃糖衣不吃毒藥！」但大約有2到3成的打工妹會留下來做長期。

女網友表示，八大迷惑客人、控制小姐的方法比較隱晦，也因為如此，才更讓人不知道危險，因為很少會有經紀或店家用暴力控制妳上班，但他們會用各種方法來留住妳 ，就像妳用方法去留住客人一樣。

女網友分享幾種可能遇到的狀況，首先是經紀會花錢捧妳場，或是送你昂貴禮物來挖妳，很多年輕妹妹嚐到甜頭就捨不得走了；第二種則是經紀會追妳，讓妳覺得在這個混沌的世界中還有一絲希望，她自己當初也是因為這個原因留下來，但同樣的招數，經紀可能在很多女生身上都試過。

女網友指出，第三種則是經紀會積極幫妳，讓妳欠人情，大多是借錢，然後弄得很複雜，也有比較殘忍的方式會讓爛客人傷害妳再英雄救美，讓妳覺得自己欠了人情走不開；第四種則是用毒品控制小姐；第五種是找同事約妳出國、團購或醫美，明明已經賺了很多錢，但東花西花，最終欠下更多的錢，就會留下來繼續工作。

女網友說，上述這些都會包裝在情義、道德、歡笑與關心中，不少小姐會對店家暈船，當然很理智的人走得了，但真的不是每個人都能夠做得到，她當初也是費了很大的力氣，才成功離開八大，因此奉勸各位妹妹不要再被那些廣告和數字給騙了，八大真的不是妳想得這麼簡單。

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