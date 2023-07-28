陸軍六軍團基隆彈藥分庫祥豐營區於本月24發生爆炸事件，卻傳出現場官兵「自購止血帶」為2重傷士官止血，陸軍後勤指揮部27日坦言，國軍雖在2022年至2025年分年採購內含戰術止血帶的單兵戰傷急救包，但「尚未撥至基隆彈藥分庫」。對此，PTT鄉民熱議，有人怒轟，「軍隊這樣搞，誰敢幫國家送死」、「笑著笑著就哭了」。

針對基隆彈藥庫重傷士官靠自購止血帶救治一事，陸軍後勤指揮部表示，目前獲得的急救包已撥發到外離島地區，和本島部分單位，基隆彈藥分庫尚未獲撥。陸軍後勤指揮部還提到，為符合現代戰傷救護所需，及提升戰場存活率，國軍已執行單兵戰傷救護訓練多年，「官兵深知其重要性，部分幹部自發性購置止血帶，於營內反覆熟稔救護技能」。此外，陸軍亦強調，「網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實」。

對於陸軍後勤指揮部的回應，PTT《八卦版》鄉民看完都氣炸了，有人怒批，「國軍爛到流湯」、「8800億變不見，沒急救包抗中保台 」、「未獲撥比只用於高裝檢檢查更死啊，大哥」、「連個急救包都撥不齊，國軍就是個爛笑話」、「參軍請自備任何工具真是笑話」、「乞丐兵真的裝備該給了，而不是在那省」，「國軍的東西是用來檢查，不是拿來用的」、「笑著笑著就哭了」。

此外，也有網友嘲諷狠酸蔡政府，「一直叫你各位自立自強，還以為是在講幹話嗎？」、「用了又要寫報告」、「反觀數位部二百億預算用爽爽」、「還不快磕頭謝謝小英守護台灣的決心」、「現在建軍重點在網軍，其他自立自強好嗎？」、「超級可悲，你各位上戰場不知道會分到啥」、「當過兵的都知道裡面什麼樣子」、「不是只能用於高裝檢檢查，因為連撥發都沒有！厲害了！」