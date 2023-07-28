根據觀光局2023年1~5月來台觀光旅客資料顯示，日本為最愛旅台遊客Top 2、造訪人次突破26萬，7-ELEVEN亦觀察，自今年5月底領先同業首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，開通OPEN POINT會員透過OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，已吸引超過5萬名會員綁定成功，更觀察到會員最愛旅日城市Top 3分別是東京都、大阪府、北海道。

瞄準日本旅客來台商機，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈攜手三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing, Inc.」經營的Ponta點數生態圈，即日起開通日本旅客來台使用Ponta APP綁定OPEN POINT會員條碼，到超過8,000個據點消費即可享有累點、兌點服務，包含7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、Mister Donut、Cold Stone、Semeur聖娜、21風味館、BEING Sport、BEING fit、BEING Spa、聖德科斯、Smile速邁樂加油中心等，其中4大人氣通路：康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克更推出日本旅客限定的限量滿額立折、指定商品95折等好康優惠，提供日本旅客優質、豐富的消費體驗。

為滿足快閃旅遊需求，即日起「ibon售票網」攜手Okinawa FunPASS APP推出沖繩FunPass好玩護照，精選沖繩熱門景點自由選，還享搭配指定租車85折、美妝消費專屬優惠與來店禮，24小時皆可透過ibon售票網預訂、透過Okinawa FunPASS APP取得電子票，即可輕鬆入場玩。