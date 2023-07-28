法盛投資管理（Natixis Investment Managers）於2023年6月底進行的調查顯示，在上半年經歷了通膨放緩、某些股市寫下雙位數回報與債券殖利率觸及15年高點的強勁開局之後，經濟學家和投資分析師對於2023年下半年經濟衰退風險消退已變得更有信心。

然而，沒有人預計科技股的漲勢會持續擴大，約三成（31%）受訪者預計漲勢會 「持續穩定」，6%認為「泡沫會破滅」，因此期待應保持現實。半數分析師認為，下半年股票市場將普遍降溫，價格將回落以反映基本面。

當被問及有關AI的具體問題時，88%的受訪者認為AI可解鎖以前無法察覺的投資機會，69%的人認為它將加速當日沖銷，但100%的受訪分析師認為它將增加潛在的詐騙行為。

法盛投顧總經理陳家銘陳家銘表示：與2022年底的預期相比，2023年迄今市場表現意外優異，但投資者需要對持續存在的不利因素保持警惕，不宜沾沾自喜。在大多數已開發市場，通膨已從令人擔憂的問題轉變為可控的局面，但可能還需要一段時間才能實現各國央行設定的激進目標。大型科技股幫助股市在今年上半年飆升，儘管很少有人預測會出現大幅下跌，但大多數人都對下半年企業獲利表示擔憂，並預計漲勢將在年底消退。經濟衰退仍可能發生，但大多數人預計經濟會軟著陸。上半年的成功雖可能消散，但我們的分析師和經濟學家仍然認為，只要仔細觀察，還是會發現好的投資機會。