中颱杜蘇芮中心目前在金門南南東方近海，向北北西移動，中央氣象局針對金門及澎湖發出國家警告，提醒當地民眾留意平均12級風或14級以上強陣風。氣象粉專表示，「杜蘇芮颱風眼牆正在輾過澎湖及金門上空，大家務必待在家中不要出門」；另外北部的風也不小，直呼「不愧是大風場的颱風！」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今天上午7點發文指出，杜蘇芮颱風眼牆正在輾過澎湖及金門上空，澎湖最大陣風13、14級；金門最大陣風14、15級，「請大家務必待在家中不要出門」。

粉專表示，「北部的風也不小，不愧是大風場的颱風，地形繞流很明顯！」

許多網友紛紛留言回報各地風雨狀況，「台北風也超大 準備出門上班」、「杜蘇芮的外圍環流真的很驚人，今天宜蘭的風雨一陣陣非常大，早上路樹直接被整個連根拔起」、「金門很搖滾，前面房子的屋瓦都被吹掉了」、「現在澎湖風雨超大」。