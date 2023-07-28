江宏傑昨（27日）在日本召開國際記者會，並宣布日本官司勝訴，喊話福原愛履行法院判決，不過福原愛也提出5點反擊，強調「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」；對此，網紅陳沂指出當年夢幻的跨國婚姻，居然走到這般下場，讓她不禁感嘆：「格差婚真的很可怕，就是價值觀跟想法完全平行線」。

江宏傑到日本開記者會，表示收到日本法院勝訴判決，當眾喊話福原愛不要避不見面，畢竟不希望使出強制執行的手段，對此，陳沂指出很多夫妻撕破臉後，都會拿出威脅對方的武器當籌碼，像福原愛就做出這般行徑，導致慘遭網友謾罵，雖然理解她目前心靈脆弱，無法接受精神支柱被搶走，但倘若不尊重司法，屆時搞到強制執行，雙方都會相當難看。

陳沂指出江宏傑及福原愛的「格差婚」相當可怕。（圖／陳沂 臉書）

眼見江宏傑及福原愛幾乎撕破臉，讓陳沂不禁感嘆：「沒想到當時王子公主夢幻的跨國婚姻，最後會變成這樣」，接著指出「格差婚」相當可怕，畢竟雙方價值觀跟想法毫無交集，幾乎沒有對話可能，忍不住展現八卦性格：「我只是比較好奇他們離婚的時候，到底賠了多少合體放閃的代言違約金呀」。

對此，網友也紛紛提出看法：「女方一整年躲著不聯繫，法院一定判她輸」、「一開始就被看衰小的婚姻，還真的沒有好下場」、「在日本都知道福原愛是令人唾棄的」、「覺得記者會喊話沒啥用 有用的話對方不會故意不見面拖到一年之久呀」。