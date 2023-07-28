中國和印度的主權糾紛，延燒本屆在四川成都舉辦的世界大學生夏季運動會。據香港東網報導，印度因部分來自主權爭議地區運動員的簽證問題，制止選手登機，並向中方提出強烈抗議。

報導稱，事件涉及印度武術代表隊的其中3名成員，他們來自印度所稱的阿魯納恰爾邦，即中國所稱的藏南地區。中國自2000年開始，只為當地居民核發釘在護照上的「另紙簽證」，而不是在護照上貼上簽證或蓋章，意味中國不承認印度對該地區的主權。印度政府昨天（27日）也祭出反制手段，因為中方向涉事運動員發出另紙簽證，而制止選手登機前往成都參賽。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）稱，中方向印度選手發出另紙簽證的做法「不可接受」，已向中方提出強烈抗議，重申印度的一貫立場，印度保留採取恰當回應的權利。

本屆世大運定於2023年7月28日至8月8日在中國四川省成都市舉行，今天（28日）晚間將舉行開幕式，中國國家主席習近平將出席開幕式並宣佈本屆大運會開幕。