教廷與越南27日發表聯合聲明指出,教廷與到訪梵蒂岡的越南國家主席武文賞達成協議,將在越南首都河內增設教廷常駐代表。

武文賞(Vo Van Thuong)27日獲得教宗方濟各(Pope Francis)私人接見,隨後教廷新聞室公布此項聯合聲明,指教廷與越南已完成「關於教廷駐越南代表地位和教廷駐越南辦事處地位的協定」(Agreement on the Status of the Resident Papal Representative and the Office of the Resident Papal Representative in Viet Nam)。

教廷官方媒體梵蒂岡新聞網以「教廷與越南推進雙邊關係」為題報導,武文賞會晤教宗與教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)期間,雙方都肯定教廷與越南關係的明顯進展,也讚賞越南當地天主教社群現階段的正面貢獻。

報導指出,雙方深信教廷常駐越南代表將履行協議賦予的角色與任務,在天主教會訓導的激勵下,向越南天主教團體提供支持,同時將履行「追隨國家」(accompanying the nation)的使命並為國家發展做出貢獻。

越南在1975年越戰結束由共產黨接管統一的國家後,與梵蒂岡關係破裂。越南當局當時認為,境內天主教會在歷史上太過親近前殖民強權法國。梵蒂岡10多年來一直要求河內當局允許教廷派任常駐代表。