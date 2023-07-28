目前已經加入中國大陸男籃隊移地訓練的史上首位歸化球員灰狼後衛李凱爾(凱爾安德生)，日前接受新華社專訪表示，自己的根在大陸，甚至可以追溯到100年前，「我認為我是一個天生的領袖，但我不喜歡指揮別人做事，我希望用我的經驗幫助隊友，且相互建立信任。」

李凱爾的曾外祖父是來自深圳的大陸人，他的母親蘇珊娜花費多年四處尋根，更在2018年跟隨母親回到深圳市龍岡區平湖街道認親，「這對我意義重大，讓我明白我們從何而來，我的外曾祖父出生在深圳，我很榮幸能跟他致敬，且代表他、繼承他的精神。」

「在大陸我感覺就像回到了家，被家人真誠歡迎接納，這讓我知道大陸對家的重視，對我來說，這也是很重要的價值理念，」預計8月跟母親再回深圳的李凱爾說，「能夠致敬我的家人，致敬我的根、過去與傳統，對我來說意義很大，也想繼續把傳統發揚光大。」

將於8月25日跟隨大陸隊前往菲律賓打世界盃男籃賽的李凱爾，目前除了想要趕緊建立跟隊友的交情，也打算努力了解每個隊友，「我不會把比賽變成我的個人秀，籃球是項團隊運動，我的比賽更多是把所有人帶動起來，利用我所擁有的經驗、技巧與團隊意識。」