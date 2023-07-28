江宏傑和福原愛的5年婚姻2021年在兩人共同發布聲明下宣布終結，昨(27日)江宏傑直接到女方家鄉日本舉行國際記者會，呼籲福原愛要遵守法院判決，日本媒體報導，在江宏傑的指控中「ABDUCTION（綁架）」一詞最為敏感，因為涉及違法問題，可能會讓日本電視台不敢再請她，大陸的工作也會因此受影響，而這些應也是福原愛第一時間跳出來澄清主因。

江宏傑昨數度在記者會上泛淚，控訴自己在日本法院的官司勝訴，但福原愛卻沒遵守判決，就他們所知還多次到新加坡旅行，因此涉及違法，不希望走到強制執行這一步，希望福原愛認真面對此問題。據《Daily新潮》報導，一名電視台相關人士表示，雖然福原愛立刻否認，但因為這件事涉及綁架嫌疑，會讓電視台暫時不敢邀請她。

此外，福原愛除了離婚爭議，去年她更在離婚前被拍到跟已婚橫濱男出遊，使橫濱男的妻子因此提出告訴，雖然是和解收場，但已經對福原愛「國民女兒」的形象造成極大傷害，「業界內人士的看法也是『藝人形象處於危機之中』」。

而《東京體育報》報導，如果福原愛真的被列為被告，所造成的形象受損難以估計，一名廣告界人士表示，日本企業長年嚴守社會規範，福原愛在當地的工作恐怕都會被腰斬，而她在大陸人氣旺，但其實大陸的風氣更是對涉嫌違法一事零容忍，若真成立，可能也會被廠商切割、斷尾求生，未來的經濟收入恐成為一大問題。