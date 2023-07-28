英特爾周四公布第二季財報，營收與獲利雙雙優於預期，且順利轉虧為盈，同時對本季營運釋出樂觀訊息，盤後大漲超過8%。其中，英特爾也喊出2025年用2奈米、1.8奈米從台積電手上拿回製程技術的龍頭位置，對此，知名分析師陸行之表示，台積電內部相當緊張，到處在打探消息。

針對英特爾喊出的超車宣言，陸行之在個人臉書上發表看法，他提到，要是台積電的2奈米再跟3奈米一樣，離5奈米間隔3至4年，就有可能被奪冠。

陸行之也說明為何是4年，主要原因在於2024年的3奈米加強版比較有人用，今年的3奈米主要是蘋果使用，「大家都嫌太貴，不算成功的產品。」

陸行之更加碼透露，設備商蠻看好Intel 2nm/1.8nm RibbonFet及PowerVia的進度，台積電內部對此相當緊張，到處打探消息。台積電的優勢則是厲害的執行力，陸行之喊話，「期待管理層不要犯同樣的錯誤。」

英特爾開出的財測優於預期，但執行長Pat Gelsinger對於後市的看法相對保守，他認為年底前各項業務仍呈現疲軟，伺服器晶片的銷售要等到第四季才會恢復。