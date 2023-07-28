根據路透社報導，美國預計最快28日將宣布最新對台軍售案，金額超過3億美元。一位匿名官員透露，軍售案價值約為3.3億美元（約新台幣103.3億元）。

近期有消息人士表示，美國有可能提供4架非武裝的MQ-9A「死神」（Reaper）無人機給台灣。美國國會在2023年預算中，授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），向台灣提供價值高達10億美元的武器援助。

對於最新軍售案，白宮拒絕發表評論，預計正式宣布時也不會公開武器清單。