中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期，現在又有新例證。據美國之音引述全球數據及研究機構（IDC）27日發表的「中國第二季手機市場」最新報告中說，中國大陸智慧型手機市場下跌趨勢可能要持續全年，市場目前依然處於低谷，儘管降幅已有所收窄。

報導稱，IDC的報告表示，今年第二季出貨量約6570萬台，同比下降2.1％，上半年出貨量約1.3億台，同比下降7.4％。儘管在6月份的「6.18」網購節大促銷期間，廠商與電商平台雙重優惠補貼，且力度較大，但智慧型手機銷售同比去年「6.18」下降幅度仍超過5％。

報告說，在第二季，蘋果iPhone是少數幾個銷量有所增長的品牌之一，增加了6.1％。榮耀和小米手機都下跌了超過17％。不過，華為手機的出貨量提升了76.1％，主要是因為華為P60旗艦機系列及折疊手機。

從廠商排名上，OPPO以17.7％的市占率在第二季穩住大陸國內手機市場冠軍位置。IDC報告表示，OPPO幾款手機的市占率不斷提升，幫助OPPO整體市占率穩步增長，但是第二季的增長仍下跌了2.1％。

緊追其後的是VIVO，市占率佔17.2％，出貨量同比下降11.9％。排在第三的是榮耀（Honor），市占率為16.4％，第二季同比增長下跌了17.9％，蘋果位列第四，市占率增加到15.3％。

報導稱，令市場關注的是，華為今年從第二季開始，已不再被歸類為「其他手機」，而是躋身五大手機廠商行列，與小米同列第五，華為市占率為13％，小米為13.1％，但小米同比增長下降了17.5％，華為則同比暴增76.1％，幅度在所有廠家中最大。

IDC報告說，今年1月，在蘋果手機供應恢復正常後，蘋果首次在iPhone14系列發佈後不到半年進行調價，受消費者歡迎程度明顯好轉。IDC表示，只有蘋果可以依靠價格調整就能獲得不錯的效果。蘋果也在不斷加強與「即時零售」平台的合作，進一步鞏固在高端市場的優勢地位。

IDC報告認為，目前基礎的消費者需求尚未恢復，因此廠商以及供應鏈上游的出貨量也不會有明顯改觀。

報告援引IDC印太地區客戶終端高級研究經理Will Wong的分析說，消費者需求黯淡不是中國大陸手機主要廠商目前唯一的挑戰，市場預計還將面臨更嚴峻的競爭，特別是在新產品發佈及即將到來的雙11「光棍節」促銷期間，因為華為捲土重來，並潛在性地觸發高端手機產品更激烈的競爭。