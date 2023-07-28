北市一名男子從鄰居口中得知，妻子趁他外出上班時，讓一名徐姓男子頻繁進入家中，還會搭乘對方的機車返家，他細查之下才知，妻子與徐男出軌，數次發生性行為，男子氣得控告徐男求償撫慰金。台北地院審結，判徐男須賠償8萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2010年間結婚，2021年5月間妻子經常藉口要參加國小同學聚會外出，後來才從鄰居口中得知，妻子讓一名徐姓男子頻繁進出家中，還會搭乘對方的機車返家。

男子說，同年7月間，妻子遲遲未返家，他查看家中電腦，意外發現妻子在電腦的通訊軟體帳號未登出，查看之下才發現，妻子與徐姓男子多次在住處、汽車旅館等地發生性行為，他質問妻子後，妻子寫下悔過書承諾不再犯，但徐男仍持續與妻子聯繫，還會到家中按門鈴騷擾，讓他與妻子最終走向離婚，使她身心大受打擊，故依法向徐男求償55萬元。

對此，徐男辯稱，從未與人妻發生性行為，且他從國小開始與他人的對話皆是如此腥羶、誇大且習慣編造黃色劇情，隨著年紀增長，加上雙方均性經驗豐富，才會在社群平台上用字遣詞豪放不羈，他對於人妻寫的悔過書無意見，但導致2人離婚並非他的本意，希望法官能駁回求償請求。

台北地院審理時，法官認定，徐男明知女方已婚，仍多次在女方住處及汽車旅館發生性行為，明顯侵害對方配偶的配偶權，逾越普通男女社交分際，經審酌後，判徐男須賠償8萬元為適當。可上訴。