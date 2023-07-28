台中市第一分局警備隊警員林志營15年前因緣際會投入急難救助工作，15年來幫助許多社會邊緣人度過最困頓的時刻。（台中市第一分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第一分局警備隊警員林志營15年前因緣際會接手社會救助、馬上關懷業務一頭栽入急難救助工作，15年來幫助許多社會邊緣人穿越黑暗、協助貧困往生者入土為安；日前轄區一拾荒者熱衰竭死亡無力下喪，他一發出訊息，善款從四方湧入，喪葬費也有了著落。

51歲的林志營97年全球爆發金融海嘯時接觸社會救助業務，當時看到許多民眾錢關難過，連求一頓溫飽也不可得，他透過訪視，從公部門找資源，並鏈結慈善團體，一步步幫底層的艱苦人捱過貧病交迫的困境，迄今年服務案件多達50件，平均一個月都有2至6件。

日前一名44歲葉姓拾荒者因弟弟熱衰竭送醫不治，一家三口從事拾荒、月收入不到5000元，葉男無力為弟送終，由里長帶著到警局求助，林志營當下協助申請公所補助，並透過資源網路發出「拾荒戶親人過逝無力下葬的訊息」，數日內即籌足喪葬費，讓逝者入土為安。

林志營說，從事這工作達15年，看遍社會底層悲慘世界，有街友在他協助下成家，也有未婚懷孕者孩子長大後打電話來警局答謝，印象最深的還有逃逸移工變國際人球差點餓死街頭，最近還有爸媽入獄留下80歲阿嬤帶8歲孫的案子；他也說，不要以為可憐之人必有可恨之處，急難救助是幫他們挺過最絕望時刻，「活著才有機會讓改變成真」。

也因為從事社會救助遠近馳名，在第一分局服務的他，也經常有其他轄區民眾在警員、里長提點下跨區求助，但林志營從不過手錢，協助的善心團體和個人則累積多達數十個管道，他做的就是發出訊息並轉介，最終讓善款用在該用的地方。

雖然接觸的都是社會底層邊緣人，但林志營樂在服務，他說，自己做警察30年家境小康，但看到他們的處境更惜福，並且透過轉介也發現台灣社會真的很有愛，他只是個管道和平台，讓光和愛流入需要幫助的人。