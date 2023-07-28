元山今年預計每股配息2.2元，公司決議8月22日為除息交易日，最後過戶日為8月23日，停止過去期間為8月24日到8月28日，除息基準日為8月28日。

元山科技朝生活科技、車用及高速運算產品轉型，成果開始顯現，隨著各項產品出貨趨於正常，元山科技第2季合併營收為9.64億元，季增13.22%，由於產品組合優化，法人預估，元山第2季獲利可望遠優於第1季。

美國及大陸各大品牌廠積極建置AI伺服器，讓廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等代工廠AI伺服器訂單滿手，元山佈局高速運算領域多年，客戶涵蓋技嘉(2376)旗下的技鋼、英業達(2356)等大廠，出貨風扇及散熱模組等產品，順利搭上AI伺服器浪潮，為營運增添新動能。

目前高速運算相關產品佔元山營收比重約20%，其中伺服器相關產品約佔高速運算產品的一半，即佔整體營收約10%，元山看好AI伺服器相關產品出貨可望持續放量，佔營收比重將進一步攀升，對公司營收及毛利率將有顯著的貢獻。

展望下半年，元山表示，目前客戶訂單強勁，部分廠區已經滿載，下半年看起來算樂觀，單季營收有望挑戰新高，今年營收可望優於去年，明年也會比今年好。