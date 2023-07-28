因應疫情後，全球數位轉型、淨零轉型、供應鏈轉型等三大發展趨勢，台商對歐洲的投資也益加注重；EXATEL選定5G專網等五項新興業務與中華電信合作，除了看重中華電厚實的專業能力及領先國際的成功案例外，更考量中華電信可引領強大的台灣高科技製造業合作夥伴來共同發展，爭取廣大的歐亞市場商機。

因應台商赴歐洲投資拓點所需之網路與雲網服務需求，中華電與EXATEL簽訂網路互連服務合約，已經完成兩公司在歐洲骨幹節點的互聯，透過中華電海纜資源及EXATEL在波蘭及歐洲光纖寬頻網路，雙方可共同提供亞、歐企業高速雲網服務，使台商、歐商在歐亞地區增設公司或廠區更為方便。

中華電董事長郭水義表示，這幾年台商走到哪裡，中華電就到哪裡，隨著台商一同到海外布局。因應台商對歐洲的投資加速升溫，中華電率先與EXATEL合作進一步擴建深入中東歐和亞洲間之高速企業網路，透過優質的網路，讓台商赴歐投資無憂兩地的距離，降低投資成本並提升投資效益。同時，透過與EXATEL展開「5G專網」、「智慧城市解決方案」多項新興業務深度合作，中華電將積極偕同台灣5G、智慧城市等產業國家隊共同進軍歐洲市場。

中華電國際分公司總經理陳錦洲表示，中華電與EXATEL於7月中完成雙方節點網路互連測試，已可正式提供優質的企業網路服務，包含國際專線(IPLC)、虛擬專線服務(VPN)、及國際轉訊(IP Transit)等。透過雙方的合作，中華電全球網更進一步深入中東歐地區，讓台商赴歐投資更為便捷。EXATEL也可透過此一合作，在亞太區建立服務據點，服務歐亞企業客戶，雙方互利多贏。