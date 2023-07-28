才跟「綠衫軍」塞爾提克完成NBA史上最高薪合約，也就是5年3.04億美元提前續約的傑倫布朗，他的這項紀錄恐怕無法維持太久，因為根據美媒爆料，塞爾提克明年也有可能跟傑倫布朗的明星隊友塔圖提出提前頂薪續約條件，這份合約可望衝到5年3.34億美元。

原本NBA史上最貴合約是金塊明星中鋒約基奇去年簽下的5年2.64億美元提前續約，如今卻被傑倫布朗打破，甚至突破了3億美元大關，但這恐怕只是一個「起頭」，因為根據新的NBA勞資協議，眾家球星接下來只會越簽越貴，甚至有望突破到4億美元大關。

2024年除了塔圖可以跟塞爾提克完成5年3.34億美元提前續約，「字母哥」阿提托康波也可能跟公鹿完成5年3.34億美元續約；來到2025年，換成獨行俠後衛東契奇與七六人中鋒恩比德都可以跟母隊完成5年3.67億美元的提前續約動作，只看兩人要不要而已。

但到了2026年，換成約基奇可望獲得金塊最多提供的5年4.04億美元的超級頂薪續約，也讓他成為史上首位「4億先生」，以約基奇上季季後賽帶領金塊奪冠的優異表現來看，金塊到了2026年當然不太可能放走這名超級中鋒，就看約基奇到時候點不點頭。