●日經新聞報導，日本央行在周五召開的政策會議上將維持10年期公債殖利率上限為0.5%不變，但也將討論調整債息曲線控制（YCC）政策，放手讓長期利率「在某種程度上」升破該水準，使該政策更具彈性。根據日銀現行的YCC政策，日本10年期公債殖利率波動區間為正負0.5%，當殖利率可能升破0.5%時，日本央行就會買入日債以壓低長期利率。

●繼聯準會升息25個基點後，歐洲央行周四也跟進升息1碼，使歐元區存款利率達到3.75%，創下22年新高。這個連續第9度升息的決議早在市場意料之中，投資人更加關注的是之後的利率動向。歐洲央行總裁拉加德表示，該央行對於9月的利率決策抱持開放態度，「可能升息、也可能按兵不動」。此前聯準會主席鮑爾在談到美國央行之後是否進一步升息也說出類似的話。

●美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.4%，優於第一季的增長2%和市場預估的增長1.8%，凸顯出美國消費者和企業在高利率環境下所展現的韌性。此外，聯準會偏重的通膨指標—排除食品和能源價格的核心PCE價格指數，較前一季上漲3.8%，漲幅遠小於第一季的季增4.9%和經濟學家預估的季增4.0%，並創下自 2021年首季以來最小的漲幅。

●美國勞工部公布，上周（截至7月22日）美國初次請領失業給付人數減少7000人，為22.1萬人，少於市場預估的23.5萬人，再度印證美國就業市場的強韌。上周初領失業金人數4周均值為23.375萬人，周減3750人。截至7月15日止當周，美國續領失業金人數周減5.9萬人，為169萬人，少於市場預期的175萬人。

●美國經濟數據意外強勁使聯準會進一步升息的預期升高，周四美元與美國債息上揚，受此影響，金價下跌。尾盤美元指數漲0.692%，報101.79。歐洲央行對未來利率動向的看法較預期溫和，歐元由升轉跌1.05%，報1.0967美元。日本央行可能在周五調整貨幣政策，日圓漲0.77%，報139.14兌一美元。美國10年期指標公債殖利率升破4%大關，尾盤報4.010%，對利率走向更為敏感的2年期債息升至4.9368%。紐約期金收跌1.24%，報每盎司1945.7美元。現貨金跌1.26%，報1946.8美元。

●OPEC+減產後供應趨於緊俏、美國第二季GDP成長率優於預期，以及中國需求前景好轉，周四紐約期油收漲1.31美元或1.66%，報每桶80.09美元，盤中一度站上80.6美元，創下4月19日以來新高。布蘭特期油漲1.32美元或1.59%，報每桶84.24美元。