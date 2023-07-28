亞太經濟合作組織(APEC)首腦非正式峰會，11月將在美國舊金山舉行，外界關注被美國制裁的香港特首李家超能否前往參與。據香港《星島日報》引述美國《華盛頓郵報》27日報導，華府已決定禁止李家超出席亞太經濟合作會議（APEC）。

報導稱，曾有消息稱，美國在6月初有意向李家超發出豁免，邀請他11月出席APEC峰會，其後被4名美國跨黨派參議員聯署致函國務卿，反對有關邀請。美國國務院發言人於6月13日回應，指該院在無意間發出「錯誤版本」的答覆給國會，對此失誤感到懊悔，並強調尚未做出關於邀請決定。

上個月中旬，李家超被媒體詢問，若被制裁或不被允許出席會議，是否退出APEC？

李家超當時表示，亞太經合組織會議有其規則和處事習慣，主辦方有責任邀請成員出席，APEC不屬於任何國家或經濟體，而香港作為「中國香港」代表，一定會按照APEC的組織規則出席會議。