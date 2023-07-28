天后李玟（CoCo）本月初驟逝，她過世後其外籍丈夫Bruce多次傳出爭產、和別的女人過從甚密傳聞，為此，Bruce在李玟月底出殯前，昨(27日)突發聲明，澄清自己沒參與李玟的財產分配，夫妻倆財務各自獨立，並未覬覦李玟上億家產。

李玟的二姊李思林（Nancy）本月5日突發聲明表示，李玟於本月2日想不開緊急送醫，搶救3天後仍不幸逝世，享年48歲。而李玟和富商老公Bruce於2011年結婚，近年李玟因身體狀況頻發心情低落文章，引來外界瘋傳兩人婚姻觸礁，連李玟罹患乳癌治病期間，Bruce也不在身邊。

李思林發聲明後不久，Bruce突然對各大媒體發布李玟的正式訃聞，最後署名Bruce和兩個繼女及李玟的兩個姊姊，但引來李思林打臉回應：「這是她老公發的，並不是我準備的。」更回應Bruce已經不在外傳的公司中任職，「這不是他公司了，已經被人家撤職了很久。這公司真正的老闆馮氏也被害慘了，你們不要打錯電話。」

傳聞李玟生前立下遺囑，40億家產將給最愛的媽媽和兩個姊姊，Bruce因此不滿正找律師應對，昨Bruce打破沉默，表示自己現在和未來都不會參與李玟的財產分配，兩人一直保持財產獨立，也說目前關於兩人婚姻傳言都不屬實，侵犯了他的名譽，「給我和家人的個人生活帶來了巨大的因擾和負面影響」。

Bruce發聲明。（圖／翻攝自微博）

李玟丈夫Bruce聲明如下：

感謝廣大歌述、網友對李玟CoCo的哀思和悼念，我們所有人都同樣祈願CoCo在天堂得以安息。

在與CoCo相關的報導中，出現了個別主體為網絡流量惡意炒作，捏造並散佈有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權，給我和家人的個人生活帶來了巨大的因擾和負面影響。有鑑於此，我不得不對於不實言論，作出如下回應和聲明：

一、所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系惡意炒作造謠行為。我和CoCo婚後一直保持財產獨立。我尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。

二、相關侵權行為人應立即停止侵權行為，刪除有關侵權言論。我已委託律師事務所，對拒不刪除或繼續傳播不實言論的相關侵權行為人採取進一步法律行動，追究相關侵權行為人的法律責任。

再次呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律法規，尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和予盾的行為，理性表達對CoCo的哀思之情。

特此聲明！

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