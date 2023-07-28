緯創在關緊閉期間，公告出脫全部立訊持股，緯創在2022年底之前已認列持有立訊31.75億元損失，今年約再提列23.596億元損失，上半年將認列19.379億元影響數，第3季提列4.217億元。以今年緯創提列立訊損失，對EPS影響數約為0.81元。

緯創強調，由於立訊股價漲跌影響業外需按公允價值衡量之金融資產損失認列損益，此次出清持股，緯創將未來跟立訊股價再無牽扯。

而市場解讀，緯創出脫立訊「結束中國iPhone組裝事業」，均是配合客戶要求。

法人指出，緯創棄手機代工轉向擴增伺服器代工比重，緯創取得NVIDIA的DGX和HGX代工。輝達的AI伺服器供應鏈來看，分為GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器、機櫃。緯創主攻NVIDIA DGX伺服器組裝、HGX GPU基板供應，在GPU伺服器領域，緯創不僅是純代工，還包含設計與系統整合。