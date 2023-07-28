PHOENIX全球臨床三期試驗為一項兩年期之多國多中心、採隨機（2：1，Tinlarebant：安慰劑）、雙盲、安慰劑對照研究，主要療效指標為減緩視網膜萎縮區域(DDAF)面積之增長速度，以評估LBS-008治療GA患者的安全性及有效性，預計全球收案約430位黃斑部地圖狀萎縮之晚期乾性黃斑部病變患者，並將進行期中分析。

仁新董事長林雨新表示，GA是一種慢性、漸進性的疾病，最終導致失明，此眼疾主要影響老年人口，目前尚無任何治療GA之口服藥物或非侵入性治療方法，存在龐大的未滿足醫療需求。鑒於LBS-008於斯特格病變(STGD1)之臨床二期試驗數據相當正面且STGD1與GA之病理生理學特徵相似，我們相信LBS-008具潛力成為全球第一個治療GA的口服新藥。

PHOENIX臨床試驗計畫主持人Salehi Retina Institute Hani Salehi-Had醫學博士表示，PHOENIX全球臨床三期試驗計畫在全球招募GA早期患者，以防止進一步的視網膜病變與失明。從進行中的STGD1臨床二期試驗持續觀察到LBS-008降低視網膜病變面積增長之趨勢，凸顯了LBS-008治療GA的潛力。我們很榮幸成為第一個收案PHOENIX試驗的醫院，期待該款口服藥物被核准用於治療GA病患。

乾性黃斑部病變為目前導致全球老年族群失明的主因，由於欠缺有效的口服藥物，估計造成全球每年約2,550億美元的直接醫療成本，存在迫切未被滿足的醫療需求及龐大商機，Belite目標搶攻全球首款治療乾性黃斑部病變口服藥物之龐大市場，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。