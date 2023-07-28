據央廣網消息，第31屆世界大學生夏季運動會開幕式今天（7月28日）晚間將在四川省成都市登場。在國際大型綜合性運動會上，開幕式被認為是最能體現舉辦國文化特色的一次展示，也總成為人們關注的焦點。這次成都世大運，如何通過一場精彩儀式，向世界呈現出一場具有中國大陸特色、時代氣息、青春風采的活力盛會？哪些精彩環節值得外界期待？大陸央廣網記者向世大運開幕式總導演陳維亞發出十大「靈魂拷問」。

一、全世界的青年健兒如何在成都成就夢想？

世大運開幕式總導演陳維亞介紹：開幕式文藝表演《青春追夢》由《青春之光》《青春活力》《青春友誼》三個段落組成，開幕式主題與世大運口號呼應——「成就夢想」。「世大運是屬於大學生夢想的盛會，成都世大運開幕式全體演員、志願者中，99％是大學生，只有個別高難度高空環節由專業青年演員完成。」

二、大運火炬「蓉火」如何點燃？

陳維亞說，成都世大運主火炬塔設計得非常漂亮，它沒有設計在場內，也不在場地邊上，而是在離場地將近200米外的湖邊。怎麼完成火種的傳遞？怎樣點火？導演團隊下了很大的功夫，想了很多辦法，進行了不斷的創新。每個人都可以發揮超強的想象力，進行猜想。

三、運動健兒如何在火焰中奔跑？

陳維亞表示：各式各樣的創意還體現在很多細節上，目的就是讓成都世大運開幕式「每一秒鐘都值得看」。在國際大體聯會旗入場環節上，兩名運動員在場地上奮力奔跑，寓意青春奔跑、向光奔跑、向著夢想奔跑，是成都世大運開幕式的形象主題。隨著運動員的奔跑，他們的腳步變成了火光，身後「燃起」一條火焰之路。在這火焰之路延伸的同時，會旗入場。而火焰上方，從第1屆世大運一直到第31屆，每一屆的會徽將緩緩地展現在火光之路上。最後，本屆世大運的會徽將佔滿全場。

四、成都大學生如何做到「perfect」（完美）？

陳維亞表示：成都大學生熱情開朗、聰明、學東西很快，「你不用擔心他們會不會跳舞，會不會唱歌」，更重要的是，他們非常吃苦耐勞。他分享到，正式開始時儀式標兵要一秒不停地跳一個多小時，而訓練都是兩個小時起，儘管天氣炎熱，但中途沒有一個人退縮。

「我大半輩子都在從事大型活動，成都的青年大學生是與我合作得最好、最值得稱贊的青年群體。無論用多少言語來讚美他們，都不過分。」

五、大熊貓隊的才華如何展示？

陳維亞介紹：開幕式上，除了憨態可掬、無處不在的蓉寶，還有大熊貓之間的歡樂舞蹈，甚至還有吊著鋼絲的「大熊貓」在空中飛過。

六、彩色絲線如何變身錦繡之路？

陳維亞介紹，運動員入場設計就是特別有意思的一個創意，它借用光影效果呈現一段七彩絲線流淌在地面的效果，以蜀繡的意象呈現了一段「錦繡之路」，寓意參賽者的「錦繡前程」，表達對青年美好未來的祝福。

七、太陽神鳥如何展翅翱翔？

陳維亞介紹，世大運開幕式導演組在籌備工作中曾多次深入四川都江堰、樂山等地采風，巴蜀文化的獨特魅力激發了導演組的創作靈感。比如，出土自成都金沙遺址的國寶級文物「太陽神鳥」就給了他靈感。2001年出土於金沙村的「太陽神鳥金飾」，含金量高達94.2％、厚度僅0.2毫米，以「四鳥繞日」講述著古蜀先民虔誠的太陽崇拜，也以精工巧藝見證著中國古代黃金工藝的輝煌成就。2005年，金沙太陽神鳥被選為「中國文化遺產標誌」。2011年，它又成功被選定為成都市城市形象標識的主體圖案。陳維亞更是表示，太陽神鳥貫穿在整個開幕式中：「它不僅以光影的形式存在，現場還有一個特殊的燈光裝置……」在世大運開幕式上，神鳥將展開雙翅起飛翱翔。

八、千年「石磐」如何響徹全場？

陳維亞表示：「我們的先輩敲響的就是在金沙遺址博物館看到的一塊石磬。」原來，出土於2006年的金沙遺址石磬有著十分特殊的意義。它的發現，使蜀地「未有禮樂」的認識成為過去。磬，是古代重要的禮器，同時也是最古老的打擊樂器之一。三千年前，來自古蜀的「打擊樂隊」用石塊、木槌等工具敲打石磬，讓空靈悠遠的古樂響起。

九、芙蓉之城如何蓬勃綻放？

陳維亞介紹，芙蓉花，是成都的市花。成都，自古以來有著「蓉城」的美稱。相傳五代時期，後蜀皇帝孟昶最愛的皇妃「花蕊夫人」鍾愛芙蓉，便下令在城牆上遍植芙蓉，於是有了「二十四城芙蓉花，錦官自昔稱繁華」。從造紙作箋，到紡織制繩，再到入食入藥……它象徵著吉祥富貴、和諧美滿，這與成都的文化氣息一脈相承，芙蓉香氣始終浸潤著成都人的詩意生活。浪漫唯美的芙蓉，也將成為成都世大運開幕式中的重要特色元素之一。

十、川菜之魂如何四海傳揚？

陳維亞「劇透」，「川菜」也將作為亮點元素之一，在開幕式中得以體現。這不禁讓人產生許多疑惑和猜測：火鍋冒菜、手提串串、麻婆豆腐、夫妻肺片、麻辣兔頭…四川和成都的美食千千萬，有哪些會在開幕式上出現？川菜色香味全方位的魅力，將如何更好地傳達給世界的觀眾們？