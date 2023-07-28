天使球星大谷翔平旅美6年後首次實現完投完封勝，他以本季最多的111球吃下9局，最快球速來到99.5英哩（約160公里），飆出8次三振，對手老虎只從他手中敲出1支安打，拿下本賽季第9勝（5敗）。天使已經確定不會在本季交易大谷翔平，賽後這位二刀流球星強調，將持續為季後賽資格而努力。

大谷上演完投不久，滿身大汗接受現場媒體採訪，談到在大聯盟的首次完投完封勝，大谷簡單回應，「因為是雙重賽第一場比賽，所以無論是對於球隊還是我個人來說都很棒。」在前一天就已經確定會留在天使，大谷表示：「我一直打算待在這裡，或者更確切地說，我來這裡的目的就是和天使一起奮戰到最後一刻。包括周遭談論補強的風聲，都能讓我以更舒暢的心情面對比賽，所以今後也會繼續以季後賽為目標而努力。」

明星賽後12戰狂拿9勝，天使重回競爭季後賽行列，多少讓大谷翔平感到新鮮感，「（過去5季）球隊一直是賣方的狀況，本季這樣的經驗也是頭一次，我也想和新來的選手好好交流，並努力讓隊伍更進步。」被問到和天使有無長期發展的可能，大谷仍維持一貫態度，「我想努力完成本賽季每場比賽，所以目前我沒有在意這些。」

大谷翔平生涯首次完投完封勝，幫助總教練內文（Phil Nevin）拿下執教生涯第100勝，對於大谷翔平上演驚人投打秀，內文也感到不可思議，「我不知道該說些什麼，他的表現真的是太棒了，當大家的焦點都擺在他身上時，他還是能繳出相當優秀的成績，只有內心強大的人才能做到這一點，這就是他讓我印象最深刻的地方。」