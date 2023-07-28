112學年度分科測驗各科成績標準。(李侑珊攝)

112學年度分科測驗今(28)日公布成績，大考中心也公布學測考科轉60級分成績。(李侑珊攝)

112學年度分科測驗今(28)日公布成績，大考中心公布各科5標成績，其中數甲和化學的5標都大幅下降，數甲頂標僅41級分，寫下6年最低紀錄。至於去年最難的物理，今年頂、前、均3標則比去年提升5到7級分，生物5標則與去年一樣，歷史、地理與公民5標與去年級分相差不大。

依照大考中心數據，112學年度分科測驗報名人數為4萬2257人，比111學年度2萬9086人報考，增加1萬3171位考生，也與指定考科在109學年度4萬3754名報考人數及110學年度的4萬918人相當。

至於各科選考人數，根據大考中心資料，則是相較於111年度皆增加，增加比率介於40％至45％之間；數學甲、化學、物理及生物考科選考人數較接近108指考選考人數，歷史及地理考科與110指考相當，公民與社會選考人數介於108指考及109指考間。

在各科級分數上，於自然科方面，大考中心表示，今年數甲5標依序為41、34、22、13、8級分，5標創下5年新低，頂標更創6年來新低；化學5標依序為46、39、29、20、15級分，頂標、前標、均標也都創5年新低。物理5標依序則是50、44、32、20、15級分，5標均高於去年，其中頂標、前標、均標3標分別比去年提高6、7、5級分；生物5標為53、48、38、29、23級分，與去年相同。

社會科部分，大考中心指出，歷史5五標依序為52、47、39、32、26級分，均標、底標比去年下滑2級分，變化不大；地理科5標依序為53、49、42、35、29級分，頂標與去年相同，其餘4標比去年上升1到3級分。公民5標依序為51、47、41、33、27級分，均標、後標、底標和去年一樣，頂標、前標比去年降低2、1級分。

就數甲頂標創下6年最低級分紀錄，大考中心代理主任黃璀娟說，今年數學甲計算量大、跨單元題目稍多，出題確實偏難；化學科則是有不少圖表判讀、跨單元題與情境設計題型，計算題量也偏重，同樣考題偏難。