颱風大雨橫掃，台八線中橫公路沿線柔腸寸斷，117.4K關原至太魯閣口路段，出現路基缺口，正持續搶修完成後，未料昨入夜發生邊坡坍方落石搶修中，另台8線179.5k溪畔路段也出現上邊坡高度約70公尺坍方落石災害，山區仍持續降雨，但公路總局人員與重機械進駐持續開挖搶修，預計今天上午11時搶通，解除中橫公路預警性封路管制。
受到颱風外圍環流影響，花蓮中橫公路沿線路況極度不穩，東段沿線持續有落石、路樹傾倒阻斷道路等情況，公路總局考量用路人安全，在新城警分局員警的協助下陸續封路，從114.6公里處合歡派出所到184.5公里處的太魯閣口封閉禁止通行。
四工處太魯閣工務段今天表示，關原路段出現路基淘空下陷，通行便道也滿布落石，已進行擋土回填；另溪畔路段受到大雨，陸續出現上邊坡高度約70公尺坍方落石災害，昨晚入夜後一度發生邊坡高約150公尺坍方擴災，且災害現場間歇性落石與降雨，預計今天上午11時搶通，解除中橫公路預警性封路管制。
不過，沿途路況不穩，進入山區公路仍要注意，颱風天非必要仍勿入。
此外，花蓮持續降大雨，花蓮縣卓溪鄉今天清晨5時許，卓清村聯外道路發生落石坍方，清水部落居民無法外出，縣府上午緊急宣布清水部落停班、停課。目前受困村民沒有傷亡，已經派搶修人員現場清除，預計今天可以恢復通車。
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