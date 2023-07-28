一起守護大川與大海！

台灣四面環海，擁有豐富、天然的海洋資源，然而這片蔚藍的大海卻頻繁遭受過度捕撈、石油外洩、亂丟垃圾等人為破壞及摧殘，導致不少仰賴海洋維生的物種危在旦夕。另外，根據荒野保護協會表示，數據顯示，河川廢棄物主要垃圾的組成為塑膠袋、塑膠瓶罐及免洗餐具與海岸垃圾的組成相符，實證「川廢是海廢的重要來源之一」。因此從源頭減少汙染刻不容緩，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近兩年（2021/06/15-2023/06/14）網友熱議造成「海洋汙染」的十大原因，一起來看民眾或企業可以如何保護我們的河川與大海，一起守護環境！

關注河川廢棄物 追本「塑」源

長期投入環境永續行動，富邦人壽多年深耕河川保育，與荒野保護協會合作於台中烏溪流域、新竹頭前溪流域完成「川廢快篩調查計畫」，榮獲台灣永續行動獎SDG14（保育及永續利用海洋與海洋資源）金級肯定，以及亞洲企業社會責任獎(AREA)社會公益發展獎等國內外殊榮，今年前進南台灣高雄後勁溪流域，並二度推進雙北淡水河流域，協助公部門追蹤垃圾問題改善、河川治理優化成果。亦響應壽險公會「為地球保險」行動，走進新北、台東完成淨灘行動，積極壯大綠色影響力守護清澈河川及潔淨海洋。

No.1 塑膠、保麗龍 塑化微粒海上漂

白色的保麗龍浮具經沖刷磨損產生塑膠微粒，對海洋造成「白色汙染」，這些塑膠微粒進入海洋後，可能被海洋生物錯誤認為是食物而吃下肚，進而進入食物鏈。長期下來可能威脅生態系統的穩定性。「不只是塑膠微粒，還有洗面乳當中的柔珠，也是海洋的汙染源之一，甚至會因為吃下海鮮而回流到人體當中」、「海洋已經要變成塑膠湯了！」

No.2 工業污水、廢棄物倒進河 匯流大海﻿

有些工廠或企業若將產生的廢水未經處理直接排放到附近的河流、湖泊或海洋中，這些廢水可能含有有害的化學物質、重金屬、有機污染物或其他污染物，流入海洋後，對海洋生物及生態系統產生毒物危害。「重工業發展最佳，但汙染最嚴重，未來會將沿海一帶劃成高汙染工業區」、「民眾懷疑上游工廠利用假日，還有下雨的時候偷排廢水」。

No.3 垃圾隨手亂丟 海洋生物吃下肚

「我都跟我的孩子說，垃圾丟海裡會汙染海洋」愛護環境確實必須從小開始養成習慣，因為垃圾亂丟流入海洋，甚至大大衝擊生態鏈，海中生物可能將廢棄物當成食物，不只誤食、更甚者會發生纏繞致死憾事，像是海龜鼻孔塞入塑膠吸管，或是海中生物把塑膠袋誤認為水母而吞食，導致窒息和死亡，這些狀況都讓人震撼，生物鏈破壞終將影響人類，所以「大家開開心心來玩，垃圾也不落地，不要汙染海洋啦」。

No.4 生活污水不接管 髒臭溪河流進海洋

人類生活所製造的生活污水，會經由溝渠、河川注入海洋，有乾淨河川為前提，潔淨海洋的行動就不會有結束的一天，「一截小小菸屁股會汙染五百公升的水，菸蒂隨著溝水排入河川與海洋」、「廢棄藥品若是丟棄在馬桶或是水槽，很容易因為沒有處理好而汙染河川或是海洋」、「廢水污水沒有接管那就是排放到河川和水溝，最後還不是流入海洋」。

No.5 核廢料和放射性物質 嚴重危害

核廢料和放射性物質未經適當處理，直接排放或意外釋放到海洋中，不僅破壞整個生態系統，也會汙染海洋產品，降低漁獲品質，造成漁業資源的減少，且影響會持續數十年甚至更長時間。「核電廠生產的溫排水對海洋是很大的汙染，這也是珊瑚白化的主要原因」、「核廢料的問題難以處理，核廢水的排放也是影響著生物和環境，更是對下一代生活埋下未爆彈」。

No.6 石油和化學品外洩 烏漆墨黑﻿

船隻擱淺、漏油事件時有所聞，對海洋生態造成巨大衝擊，從海面擴及深海，國際綠色和平組織曾表示，完全清理石油洩漏的污染是不可能的，任何一次石油洩漏的危害都是長期且不可挽回的。網友們也提到，「我們海洋汙染很嚴重，石油貨輪漏油太頻繁」、「海洋受到石油汙染，要好好保護環境啊」、「海洋被石油汙染了，烏漆墨黑」。

No.7 過度捕撈、漁網搞破壞

過度捕撈使得某些魚類的數量急劇減少，甚至瀕臨滅絕，破壞了生物之間的平衡關係。此外，海洋保育署統計，2019年清理海底垃圾，有六成是廢棄漁網、漁具，可能導致魚群、鯨豚、海龜纏繞死亡。「因過度捕撈及汙染，導致海洋生態受到迫害，為了能夠永續發展，我們應重視環保減少汙染」、「無數海洋生物因『幽靈漁網』纏繞無法脫困，最後痛苦至死，更衍伸成為海洋垃圾」。

No.8 海洋礦產開採 生物噪音轟炸﻿

科學家認為海底礦藏遠比陸地更多，深海採礦利益巨大，但也令人擔憂，開放採礦將對海洋造成不可逆轉的破壞。例如噪音汙染對鯨魚與海豚等敏感聰明的動物造成傷害，甚至使數百種物種滅絕。「由鑽井、航運等人為活動所產生的噪音會對海洋生物的健康造成潛在的危害」、「為了探勘資源而用聲波衝擊海底岩層，種種行為都增加了海洋中的噪音」。

No.9 海運、遊憩活動太多 打擾高敏生物

由於許多海洋動物聽覺所及的距離遠大於視覺或嗅覺，聽覺是牠們最重要的感官，然而過度頻繁的海上活動和運輸產生的噪音，如船舶引擎聲、測量設備聲等，都會對海洋生物產生負面影響。「參加水域活動時，選擇無動力的海上活動店家，這樣可以減少對海洋的汙染及避免破壞海洋生物生長」、「海運量激增，運價暴漲，目前航運公司的碳排放量佔全球總量的 2.5%，在減少空氣和海洋污染方面面臨著越來越大的壓力」。

No.10 擦防曬油下海 珊瑚白一片

防曬油中的化學物質，如氧苯酮（Oxybenzone）已被證實對珊瑚礁有害，這些化學物質可能引起珊瑚礁的白化現象，也可能造成水質汙染，對海洋生態系統和生物產生不良影響。「海洋友善防曬乳的使用，並不僅限於去海邊玩水，日常防曬也記得要使用海洋友善防曬保養品」、「去海邊玩的時候不要擦一些防曬乳這些會汙染海洋的東西」、「選擇海洋友善防曬乳，留給下一代一個適合生活的環境」。

環保署攜手各界持續推動「向海致敬」政策，但是...沒有乾淨的河川，潔淨海洋的行動就不會有結束的一天! 河川是串連大地與海洋的血脈，唯有從源頭解決垃圾，才能真正阻止垃圾進入海洋。荒野保護協會也呼籲大家，從日常生活中落實減塑，少用一次性塑膠製品，保護自然生態與環境的同時，也能守護你我及家人的健康生活喔！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月15日至2023年06月14日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『海洋汙染』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。