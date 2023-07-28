陸軍六軍團所屬的祥豐營區發生砲彈爆炸事件，造成9名士官兵受傷，此事讓外界關注彈藥庫是否應遷離人口密集的市區。國民黨基隆市議員呂美玲日前針對該議題與反對遷移的民眾發生爭執，更脫口「你討打」挨轟，呂美玲今（28）日則發文致歉，並表示將深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。

還原整件事情經過，呂美玲26日在祥豐市場與民眾因祥豐營區是否應該遷離發生口角，該民眾認為祥豐營區的彈藥庫與國防安全相關，不應動輒遷離，並強調該彈藥庫在當地已經很久，附近軍事設施的彈藥都來自當地，若中國大陸打來，彈藥都是要用來保護國家的，「當兵死掉很正常啊！」主張營區應留在當地。呂美玲聽完後暴怒，並嗆聲「「你為什麼一定要戰爭？」該民眾反嗆「是中共想打你啊！」，呂美玲則脫口「中共不想打你，那是你討打」。

這番言論連日來引發諸多批評，呂美玲今凌晨在臉書發文致歉。呂美玲文中提到，對於她的失言深感抱歉，服務處陸續收到各界回應，她都虛心接受。她坦言，身為民意代表，應本著服務民眾的初衷，不分立場觀念，傾聽不同民眾的聲音與想法，為其謀求最大福祉。

她表示，此次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍弟兄所受到無可挽回的傷害，也同時造成了當地居民的恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站的設置，如若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想見。她重申其立場並非在於彈藥庫是否應該存在，更無捲入複雜局勢之心，僅是探討在面對已經發生災害，且有可能再次危害居民生命財產安全的、選址並不恰當的彈藥庫，是否可以遷移到對民眾更加安全的地址。

呂美玲希望祥豐街彈藥庫能夠依照多年前國防部的承諾早日搬遷，讓基隆人更能安心生活，也讓基隆民眾能夠擁有諸如社會住宅、老年常照中心或是三總基隆分院門診中心的可供使用地。

呂美玲文末再次強調，她不希望挑起任何的對立，也不希望將安全事件政治化，更不希望有憾事再次發生。針對這次對民眾過當的發言，除了對當事人深感歉意，也將深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。