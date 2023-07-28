周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲6.28點或1.35%，為471.74點，達近17個月最高水準，並且為連續第二個月的月線上漲。

歐元區藍籌的Stoxx 50指數大漲2.3%，達到自2007年12月以來最高水準。

西班牙股市觸及3年來最高水準。義大利股市則處於2008年以來最高點。

歐洲央行宣布升息25基點，存款利率來到4.25%，為2000年以來最高水準。但是ECB並沒有激進地提到：必須要把利率帶到某一點，才能足以快速壓低通膨。

此提高了一種可能性，即ECB會在下個月暫停升息。交易員現在看低九月升息25基點的機率，從44%降到38%機率。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說：「歐洲央行如同預期升息，但是你如果仔細看一些關鍵字，ECB實際上已經刪去了一些最激進的字句」。

「我們正開始看到一些可能的轉變，我們可能看到另一次升息，而就只有那樣」。Hathorn暗示，ECB可能再升息一次，升息循環即告終點。

歐洲央行做出這一決定之前，聯準會周三將利率調高了25基點，這也讓人們押注美國貨幣緊縮週期已經結束。

此外，歐洲重要企業紛紛公布樂觀財報。雀巢調高全年銷售預期之後，股價上漲2.6%，為108瑞郎。

歐元區最大銀行法國巴黎銀行公布第二季獲利超出預期，股價攀升3%至59.85歐元。

在上調本年度業績預期之後，半導體材料商愛思強(Aixtron)上漲13.2%。

意法半導體在公布第三季樂觀預期之後，大漲8.9%。

福斯集團跌2.1%；周四稍早該公司宣布7億美元入股小鵬汽車，並且下調全年交車目標。

空中巴士下跌了1.6%，原因是該歐洲飛機製造商未能重申近期的工業目標。