台北國稅局說明，本批次退稅案件包括採網路申報之退稅案件、透過線上及電話語音確認回復之稅額試算服務退稅案件、112年5月10日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算退稅案件。

該局指出，納稅義務人選擇「直撥(轉帳)退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於112年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶；惟該局本批退稅案件仍有近1.49%%的民眾未採用直撥(轉帳)退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限112年9月28日前儘速兌領。