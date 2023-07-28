台北國稅局說明，本批次退稅案件包括採網路申報之退稅案件、透過線上及電話語音確認回復之稅額試算服務退稅案件、112年5月10日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算退稅案件。
該局指出，納稅義務人選擇「直撥(轉帳)退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於112年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶；惟該局本批退稅案件仍有近1.49%%的民眾未採用直撥(轉帳)退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限112年9月28日前儘速兌領。
財政部台北國稅局表示，財政部所屬各地區國稅局將於112年7月31日同步辦理111年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，該局所轄退稅件數達41.8萬餘件，退稅金額為101.9億餘元。
台北國稅局說明，本批次退稅案件包括採網路申報之退稅案件、透過線上及電話語音確認回復之稅額試算服務退稅案件、112年5月10日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算退稅案件。
該局指出，納稅義務人選擇「直撥(轉帳)退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於112年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶；惟該局本批退稅案件仍有近1.49%%的民眾未採用直撥(轉帳)退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限112年9月28日前儘速兌領。
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