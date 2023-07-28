漢光演習昨（27）日上午在新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，陸軍第六軍團政戰主任史順文於操演結束後表示，八里海灘是一非常適合敵人作為正規登陸的位置。對此，軍事專家王臻明在臉書發文揭露八里海灘真相，若台灣不想辦法進行改善，未來恐付出極大代價。

史順文強調，國軍研判敵人可能會在八里海灘突擊登陸，以陸戰兵力奪取台北港，並作為行政下卸的基地；另外也可能運用快速載具，從淡水河上陸，經過萬華快速地直取台北中樞。史稱，假若真的爆發上述情況，作戰區會整合三軍部隊、以及地區全民總力，並與常備部隊共同來抵禦敵軍攻勢。

漢光39號演習實兵操演27日在八里進行是聯合反登陸等演練，模擬敵軍登陸，我方反制作為，場面逼真。（陳信翰攝）

對於國防部披露八里海灘是敵軍容易登陸的地點。王臻明指出，實際上把Google Map調出來看，該地適合登陸的海灘並不大，長度不到2公里，平均寬度也僅僅只有300公尺左右，「花個幾億就可以構築永久性的阻絕工事，甚至挖爛這個海灘，剪除大台北地區的一個重大安全隱患，重兵可以移去防衛台北港、淡水河口或桃園機場。」

王臻明進一步表示，他提出的方法，地方政府與環保團體可能不會同意，但為了這兩公里海灘，台灣必需付出極大的代價。王呼籲，可不可以有人發起一個公投，在八里海灘建立永久性的防禦工事？或直接挖爛這個海灘。

漢光演習進入第四天，國軍第三作戰區上午於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，負責反擊的藍軍在設置好的壕溝內，用機槍火力打擊登陸紅軍。（李奇叡攝）

除此之外，王還補充，其實台灣的紅色海灘只有十幾處（指台海衝突，容易成為解放軍兩棲登陸的地方），若能全部處理，實際上可以讓國軍的防禦壓力大幅減輕。