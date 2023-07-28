Nets’ Ben Simmons has progressed past the rehab portion of his offseason & is doing skills and conditioning work as he prepares for the season, per league sources familiar with the matter. He’s still expected to be a full go on Day 1 of training camp: https://t.co/cOx3Kz6Zcs — Ian Begley (@IanBegley) July 27, 2023

根據《SNY》記者貝格利28日爆料，上季表現低迷且因傷提前報銷的籃網後衛班西蒙斯，目前已經百分之百恢復健康，預計可在新球季訓練營第一天報到投入全部訓練，甚至可望鎖定籃網先發控衛位置，將跟布瑞吉斯、卡麥隆強生、芬利史密斯與克萊斯頓一同先發。

自從去年2月被七六人交易到籃網，班西蒙斯擺明就是要來「惹事」的，除了因為腰背部傷勢缺席一整個2021-22年球季，上季也只打了42場例行賽，包含場均上場時間(26.3分鐘)、得分(6.9)、助攻(6.1)、籃板(6.3)、罰球命中率(4成)等數據皆創生涯單季最差。

原因出在班西蒙斯跟七六人鬧到不歡而散，被交易到了籃網，心態卻絲毫沒有任何改變，始終強調自己腰背部傷勢嚴重，或是心理因素無法正常出賽，也讓籃網管理階層傷透腦筋，不過如今隨著他宣告徹底康復，下個球季假如還是無法交出2016年選秀狀元應有身手，籃網恐怕也將放棄他了！