【旅奇傳媒/記者-張偉浩】你我穿在腳上出門的鞋可是台灣曾經的驕傲，過去台灣擁有數千家鞋廠，數萬名鞋業從業人員，製鞋師傅手中的一針一線，編織了台灣製鞋王國最榮耀的時刻。為了順應勞動成本與國際化發展趨勢，台灣鞋業轉向全球化發展，政府為成立「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」，發展鞋類、袋包箱、運動用品、休閒服務及養生照護等各項生活產業，其中「鞋寶觀光工廠」也在2012年成立，協助台灣鞋業轉型升級，朝向科技研發與創意加值的方向，提升台灣在世界舞台的決勝實力。

鞋寶觀光工廠館長蕭豐源表示，多年來，鞋技中心專注於鞋業的耕耘，從鞋品的技術出發，轉而帶入「人性化」的關懷與思考，應用美學設計，使得鞋子有更多時尚的姿態導入足部醫學與科技，幫助更多人找到專屬於自己的舒適鞋品，讓人們動起來、動的好、動更快是我們追尋的目標。

▲鞋楦形設計介紹牆。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

現在，秉持著熱情、勤奮、誠懇的態度，致力於台灣鞋業的文化傳承人才培育與推廣服務，期待讓更多的人了解台灣鞋業，為產業注入觀光工廠的能量。「鞋寶觀光工廠」是國內唯一以台灣傳統製鞋業為主軸，並融合現代高科技創新設計與研發技術，兼具教育、觀光、遊憩創意的歡樂園地。

鼓勵年輕人加入製鞋產業 向下扎根提供校外教學

鞋子在過去的印象就是傳統產業，但隨著智慧化的科技發展，製鞋已經與過往迥然不同，「鞋寶觀光工廠」除了讓一般消費者認知台灣鞋業發展的歷程，珍惜過往台灣製鞋王國的美譽得來不易之外，更重大的目標就是鼓勵更多的年輕人加入製鞋產業，或是開課輔導青年創業，讓製鞋產業能生生不息。

▲觀光工廠內也販售鞋類商品。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

你我穿在腳上出門的鞋可是台灣曾經的驕傲，過去台灣擁有數千家鞋廠，數萬名鞋業從業人員，製鞋師傅手中的一針一線，編織了台灣製鞋王國最榮耀的時刻。因此，「鞋寶觀光工廠」從小扎根教育，鼓勵安親班的小朋友、國小到高中學生來參訪。

▲特色鞋帶牆。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

現在，有許多學校前來校外教學，甚至是設計科系類別的大專院校前來觀摩、認識產業，進而布局未來職涯，也有遠從日本前來的高校生來參觀，顯示製鞋產業的發展走向新扉頁。目前可以安排安親班小朋友體驗導覽＋DIY活動、玩遊戲、用餐，提供一條龍的服務。

此外，「鞋寶觀光工廠」也是教育部青年發展署青年壯遊點計畫之一，學生可以來這裡體驗製鞋2天1夜。蕭豐源指出，製鞋產業也不一定要有相關基礎背景的人才能參與，只要有興趣的人，也有針對二度就業的開設基礎班，3個月的時間每週末開課，幫助製鞋市場開發潛力人才。

提供MIT鞋廠銷售平台 入境旅遊包裝最佳選擇

「鞋寶觀光工廠」在「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」的宗旨之下， 提供過去輔導MIT台灣製造鞋廠銷售的平台，目前有40～50家鞋廠都有上架，無論是童鞋，或是休閒鞋等自創品牌，甚至是國外品牌，由台灣製造的鞋子，都可以利用此平台曝光商品。

▲小朋友體驗帆布鞋DIY。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

蕭豐源表示，在「鞋寶觀光工廠」上架 的鞋子比一般商場銷售價格更為平價，旅客也能在這裡撿到便宜，加上定期特惠活動，都讓旅客買到賺到。像是上個檔次促銷的皮拖鞋，就深得長輩客群喜愛。家長也能在此購買或是製作一雙獨一無二的鞋子給小朋友，非常適合親子旅客來訪，情侶也能來製作情侶鞋。面對即將開放的國境，這裡早期也是外國旅客最愛來玩的景點，像是香港、新加坡、馬來西亞旅客非常多，開放中國大陸觀光時，更有超過1天1,200人來訪的盛況，是包裝入境旅遊旅行社的好選擇。

導覽、DIY、用餐一應俱全

門票全額折抵商品購買 「鞋寶觀光工廠」一般旅客門票為100 元、3～7歲50元、3歲以下不用錢，可以全額折抵，一件商品使用一張折抵券，可折抵飲料、餐點，也能買鞋子。入園提供專業的導覽解說，導覽旅客認識鞋子的製程與材料，導覽期間可以體驗製作DIY，項目包羅萬象，包括新款帆布鞋、伯肯鞋、鞋型筆袋、莫卡辛帆布鞋、小童鞋，甚至各式包包、水壺袋、鑰匙圈，每個人都能根據自身喜好選擇體驗項目，體驗DIY製 作，但導覽不限時間，只要提前預約即可，便利旅行社包裝旅遊產品。

▲小朋友體驗鞋型筆袋DIY。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

蕭豐源表示，疫情期間團體旅客有下降趨勢，目前以散客為主。為加強推廣「鞋寶觀光工 廠」積極參與臺中市政府、臺中產業故事館協會相關宣傳活動，亦有大玩臺中卡、故事暢遊卡、谷關七雄3款超值旅遊套票及多項旅行優惠活動，吸引旅客目光。

▲由鞋寶工作團隊集思廣義一起設計出這個美麗的「右腳咖啡．左腳茶咖啡廳」。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

麥子庇護工場照顧身障者 培養他們學有一技之長

為了善盡社會責任，「麥子庇護工場」是由財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心於2013年成立，透過「鞋寶觀光工廠」的工作訓練場所，提供身心障礙者實際的工作場域，以身心障礙者自立生活為首要服務目標。蕭豐源指出，目前「鞋寶觀光工廠」聘請12位身心障礙的庇護員工在此工作，讓他們學會製作飲料、導覽、DIY指導、賣鞋子，如果在某方面有所長，未來也能轉去其他場域服務。

目前還有4位庇護員工會針車，其中1場導覽也交由他們解說。有家長表示，庇護員工以前在家比較安靜，來到觀光工廠之後，變得更加開朗活潑，也是間接帶領他們走入人群社會。值得關注的是，也有輔導身障者創業平台計畫，提供身障創業者免費寄售上架商品，讓身障者的作品有曝光機會，可以利用鞋寶的網站，或是 LINE、IG、FB、電話等各種管道洽詢，有任何相關問題也能逕洽。

▲為了善盡社會責任，麥子庇護工場是由財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心於2013年成立。 圖：鞋寶觀光工廠／提供

鞋寶觀光工廠

．地址：407台中市西屯區工業區八路11號

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）