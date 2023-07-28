【全程字幕】南部清晨緊急放颱風假被罵爆 龜速杜蘇芮最新動向曝光 @ChinaTimes

屏東縣政府28日清晨6時許宣布停止上班上課，但不少上班族早已出門，引來不小民怨，屏東縣長周春米表示，依據中央氣象局昨天預報資料，屏東今天凌晨就會脫離暴風圈，不會達到停班課標準，沒想到清晨時風力還是很強，考慮到民眾上班通勤安全，緊急宣布停班停課。

杜蘇芮颱風在接觸陸地後變化大，速度變慢致滯留時間變長，屏東縣最終在清晨6時15分宣布停班停課，隨即於7時30分召開重點會議，8時召開應變中心工作會報。

周春米表示，屏東鄉親大多數都是騎機車或腳踏車，颱風天通勤要冒更大的風險，尤其屏東與台南、高雄為共同生活圈，盡管屏東未達停止上班上課標準，還是決定以民眾安全為優先考量，即時宣布停止上班上課。

屏縣災害應變中心盤整縣內受損情形，其中霧台大武聯外道路6.5公里處的霧大二號橋遭沖毀，道路雙向無法通行，霧台鄉大武村長麥庸正說，全村住戶約百餘人，還有一周存糧，安全無虞，而住家停電部分，台電表示，因大武聯外道路因落石受阻，須等開放通行就會派員搶修。