美股27日走勢，收盤S&P500下跌29.34點，下跌幅度0.64％，收在4,537.41點；道瓊指數下跌237.40點，下跌幅度0.67％，收在35,282.72點，終結連13紅；那斯達克下跌77.17點，下跌幅度0.55％，收在14,050.11點；費半指數上漲68.89點，漲幅1.86％，收在3,768.27點。

聯準會7月FOMC會議升息1碼，符合市場預期，並強調讓數據決定後續的升息是否恰當，專家認為若就業及通膨降溫趨勢延續，聯準會將於9月FOMC會議跳過升息；預期短線S&P 500指數區間位於4,200點至4,600點之間。

第一金投顧指出，Fed決策會議如同預期升息一碼，短線上目前利空因素減少，重心應繼續放在美股的財報周及台股季報。並可開始布局月營收個股。選股上仍可留意AI類股，若回檔有支撐仍可加碼，短期內並未見破綻，因此鄰近關鍵價位皆可進場佈局。預期台股在熱門AI股處置期結束後，應能重啟多頭攻勢，對AI個股均不設限高點。

統一投顧分析，台股指數站穩所有均線之上，多頭趨勢不變，KD指標交叉向上，短線有機會挑戰前高17,401點。另美國第二季GDP成長遠超預期，近期IMF 再度上修全球GDP，顯示經濟持續復甦。

整體來看，美國經濟強勁、台灣景氣燈號浮現止跌跡象、中國政策傾向活化房地產等內需產業，加上國內市場資金充沛，研判股市將延續多頭格局。持續建議布局趨勢性類股，如AI及高速運算概念、網通及光通訊、生技、碳權概念股與汽車零組件及電動車等。