肝癌高居國人第二大癌症死因，每年約奪走8000人的生命，死於肝癌的病患中約有7成為B肝帶原者，接種B肝疫苗與抗病毒治療是防治B肝的有效方法，但醫師提醒，在B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年紀在37歲以上，估計有190萬為B肝帶原者，成為肝癌高風險者。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，我國從1986年實施新生兒全面接種B肝疫苗後，疫苗世代的B肝帶原率持續降低至0.5%，但肝癌仍高居國人第二大癌症死因，每年約11,000新診斷的肝癌患者，其中約8,000人因此失去生命。死於肝癌的病患中約有7成為B肝帶原者。

他表示，疫苗接種與抗病毒治療都是防治B肝相關肝癌的有效方法，但在B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年紀在37歲以上，估計仍有190萬B肝帶原者。其中，不少人因未追蹤、錯失治療的時機，最後不幸罹患肝癌。

義大醫院肝病中心主任許耀峻表示，越來越多證據顯示，B肝病毒導致肝細胞癌化的過程，可能在慢性感染初期就已經開始，因為病毒DNA會嵌合到人體的DNA，破壞病人基因的穩定性、直接致癌，尤其當病毒量愈多、進展成為肝癌的風險愈高。對於B肝帶原者來說，若未持續追蹤，並於適當的時機介入治療，慢性B肝患者進展到肝硬化或肝癌的終生風險高達25-40%5。

賴基銘提醒，防治B肝首先要知道自己是否為帶原者，尤其是疫苗斷層世代的族群，更應積極篩檢，因肝臟是沉默的器官，慢性肝病者常不易察覺，待有症狀就醫、確診時經常為時已晚，若透過篩檢早期發現，可及早治療，可大幅罹患肝癌的風險。