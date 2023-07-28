數位身分證因資安爭議暫緩，審計部指出，因契約暫停執行衍生增加費用為1億3862萬餘元，對此，國民黨立委李德維批評，在當時行政院長賴清德任內做的決定就是好大喜功，沒有實質意義，浪費人民血汗錢，相關單位指出問題，行政院應該盡快做決定。
民進黨立委林楚茵表示，既然相關單位已經做出決定，內政部會在內部會議討論，身分證使用如何跟科技接軌，現在有許多網路認證，包含金融交易、健保等，這些都串連5G跟科技運用，如何讓一張身份證串連科技，這部分內政部都在考量中。
數位身分證因資安爭議暫緩，審計部指出，因契約暫停執行衍生增加費用為1億3862萬餘元，對此，國民黨立委李德維批評，在當時行政院長賴清德任內做的決定就是好大喜功，沒有實質意義，浪費人民血汗錢，相關單位指出問題，行政院應該盡快做決定。
民進黨立委林楚茵表示，既然相關單位已經做出決定，內政部會在內部會議討論，身分證使用如何跟科技接軌，現在有許多網路認證，包含金融交易、健保等，這些都串連5G跟科技運用，如何讓一張身份證串連科技，這部分內政部都在考量中。
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