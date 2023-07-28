女星林嘉欣是首位榮獲金馬影后、最佳女配與新演員的大滿貫藝人，當紅時期嫁給大13歲導演袁劍偉，今（28日）突無預警宣布離婚，震撼外界，與袁劍偉相識相愛、甚至為他揹小三罵名的故事再度被提起。

林嘉欣外型甜美、清新，年僅16歲就踏進演藝圈，後來到香港發展，生動又自然的演技大獲好評，創下連續4年提名金像獎最佳女主角的紀錄，2015年更以《百日告別》榮獲金馬影后殊榮，成為不少名導爭相邀約合作的搶手女星。感情方面，她與導演袁劍偉擦出愛火，2010年瞞著經紀公司未婚懷孕、遠赴加拿大待產，宣稱要退出演藝圈，但當時男方盛傳尚未離婚，因此林嘉欣揹上第三者的罵名。

袁劍偉（左）表示恢單才交往林嘉欣，沒有小三之說。（圖／中時資料照）

袁劍偉不忍林嘉欣遭抹黑，曾對外澄清，強調2006年與前妻分居，2008年重逢林嘉欣時已辦妥離婚手續，所以她並不是第三者，兩人已在加拿大註冊結婚，成為合法夫妻。曾與林嘉欣合作的導演許鞍華也證實小倆口交往時，袁劍偉已經離婚，替林嘉欣澄清並無介入他人婚姻。

兩人攜手度過12個年頭，最後仍走散了，林嘉欣28日宣布離婚，表示：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。」據傳，離婚原因為金錢糾紛、個性迥異和家庭觀念不同，林嘉欣曾氣到分居，埋下離婚導火線。