由於日本央行有可能在今天宣布調整收益率曲線控管（YCC）政策，讓長期利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，這舉動讓央行有更多空間可以調整貨幣政策，引發超寬鬆政策轉向的疑慮，使得日股早盤一度下跌超過500點。

YCC政策本質是一種利率工具，日本央行從2016年起實施YCC控制達到超級寬鬆目標，現行的 YCC政策設定十年期日本公債的殖利率波動區間為正負0.5%，若殖利率超過0.5%日本央行就會買入日債。

代表如果央行決定擴大殖利率波動的目標區間，貨幣政策可以變得更加靈活，並為調整貨幣政策提供空間。日經新聞披露，日本央行可能會保持殖利率下限不變，但調整上限高於0.5%。

日經的消息與目前的風向不同，導致日股出現重挫，有外媒引述知情人士的消息指出，日本央行官員認為，目前暫時不太急需解決YCC政策造成的副作用，因為市場運作依然保持平穩，甚至一份私下調查顯示，超過8成的經濟學家預估YCC政策將保持不變。